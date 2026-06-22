Собянин сообщил об уничтожении уже 58 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 13 беспилотников (БПЛА) на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— 13 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.
Так, общее число сбитых дронов достигло 58.
18 июня в результате атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области погиб один человек, еще двое ранены.
В этот же день глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки дрона попали на кровлю ТЦ «Белая дача» — произошел пожар, данные о его площади и пострадавших уточняются.
На месте падения обломков БПЛА на территории ТЦ «Садовод» тоже зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет, экстренные службы работают на месте.