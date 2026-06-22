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Массированная атака отбита: ПВО уничтожила 58 дронов над Москвой

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в общей сложности было уничтожено 58 БПЛА к ближайшему часу.

Экстренные службы оперативно выехали на места падения обломков для ликвидации последствий.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало.

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