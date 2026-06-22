Массированная атака отбита: ПВО уничтожила 58 дронов над Москвой

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в общей сложности было уничтожено 58 БПЛА к ближайшему часу.