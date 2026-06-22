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На подлете к Москве сбили 59 БПЛА

В эту ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников на подлете к городу. О пострадавших или разрушениях информации нет.

В эту ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 59 беспилотников на подлете к городу. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Глава города начал сообщать об уничтожении БПЛА на подлете к Москве около 3:00 мск. Где именно сбивали беспилотники, не уточняется. На местах падения обломков работают экстренные службы, писал господин Собянин в Telegram-канале.

В Москве не работают аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты, сообщала пресс-служба Росавиации.

Обновлено в 5:10 мск. Сергей Собянин сообщил о еще одном беспилотнике, сбитом у Москвы.

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