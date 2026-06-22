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В Перми зацепер травмировал ногу на железной дороге

Об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы.

Молодой юноша получил тяжёлую травму ноги на железной дороге, сообщают в соцсетях очевидцы.

Инцидент произошёл 21 июня в 16.00 на станции Молодёжная. Свидетели происшествия рассказали, что зацепер попал под поезд и сильно травмировал ногу. На появившейся в сети фотографии молодой человек лежит на лавке, вокруг него кровь. По некоторым данным, поезд проехал по ноге пострадавшего.

На место ЧП прибыли представители экстренных служб, зацепера госпитализировали. О его состоянии пока информации нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в мае текущего года школьница из Перми была задержана за зацепинг. Вместе с подругами она каталась на подножке грузового состава.