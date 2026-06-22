В Перми зацепер травмировал ногу на железной дороге

Инцидент произошёл 21 июня в 16.00 на станции Молодёжная. Свидетели происшествия рассказали, что зацепер попал под поезд и сильно травмировал ногу. На появившейся в сети фотографии молодой человек лежит на лавке, вокруг него кровь. По некоторым данным, поезд проехал по ноге пострадавшего.