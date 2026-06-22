Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления в кафе Тувы

Напомним, инцидент произошел в Барун-Хемчикском районе. 21 июня стало известно, что 15 посетителей кафе в городе Ак-Довураке почувствовали недомогание и обратились к врачам с 19 по 21 июня. Среди пострадавших оказались восемь несовершеннолетних. 11 заболевших пришлось госпитализировать. Среди них есть несколько детей. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Было заведено уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности для жизни и здоровья. Сейчас следователи выясняют, что именно стало причиной острого отравления: некачественные продукты, нарушения санитарных норм правил или ошибки персонала.