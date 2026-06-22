Под Хабаровском на протоке Хохлатка нашли тело женщины

Это не первый смертельный случай на воде в крае с начала тёплого сезона. 13 июня в районе лодочной станции № 15 в краевой столицы утонула 40-летняя Марина Маликова — поиски тела идут до сих пор. В мае в районе имени Лазо погиб 68-летний рыбак: он находился в резиновой лодке на озере у села Гродеково, выпал за борт и утонул. Тело мужчины позже нашли местные жители. В том же месяце трагедия произошла в Ульчском районе: села Богородское на Амуре перевернулась лодка, в воде погибла 10-летняя девочка.