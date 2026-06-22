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Под Хабаровском на протоке Хохлатка нашли тело женщины

Это уже как минимум четвертая трагедия на воде за сезон.

В Хабаровском районе утром в минувшее воскресенье, 21 июня, на воде обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тело нашли вблизи села Воронежское-3 на протоке Хохлатка, примерно в 1,5 километра ниже по течению. Сейчас на месте работают оперативные службы, обстоятельства гибели устанавливаются.

Это не первый смертельный случай на воде в крае с начала тёплого сезона. 13 июня в районе лодочной станции № 15 в краевой столицы утонула 40-летняя Марина Маликова — поиски тела идут до сих пор. В мае в районе имени Лазо погиб 68-летний рыбак: он находился в резиновой лодке на озере у села Гродеково, выпал за борт и утонул. Тело мужчины позже нашли местные жители. В том же месяце трагедия произошла в Ульчском районе: села Богородское на Амуре перевернулась лодка, в воде погибла 10-летняя девочка.

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