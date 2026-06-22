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Собянин сообщил об отражении атаки 59-го БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник (БПЛА), на подлете к столице. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в МАКС.

Так, общее число сбитых дронов достигло 59.

21 июня Министерство обороны РФ отчиталось, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 239 дронов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской областей.

Армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

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