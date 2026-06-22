За выходные в Красноярском крае утонули трое мужчин

Первое случилось в Ирбейско-Саянском округе на реке Пезо. Там перевернулась лодка, в которой находились четверо мужчин. Одному из них выбраться не удалось. Он скрылся под водой и больше его никто не видел. Предварительно, он утонул. Остальные трое смогли доплыть до берега сами, помощь им не понадобилась.