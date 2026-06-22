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За выходные в Красноярском крае утонули трое мужчин

В Красноярском крае нашли двух утопленников и пропал мужчина при аварии на воде.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае прошедшие выходные, 20 и 21 июня, омрачились тремя трагедиями на воде. В МЧС по Красноярскому краю рассказали, что по каждому происшествию сейчас работают оперативники и следователи.

Первое случилось в Ирбейско-Саянском округе на реке Пезо. Там перевернулась лодка, в которой находились четверо мужчин. Одному из них выбраться не удалось. Он скрылся под водой и больше его никто не видел. Предварительно, он утонул. Остальные трое смогли доплыть до берега сами, помощь им не понадобилась.

Второй случай произошел в Козульском округе возле деревни Шадрино. На берегу реки Чулым местные жители обнаружили тело мужчины.

В третьем случае в Курагинском округе возле деревни Петропавловка местные жители заметили в реке Казыр тело погибшего мужчины.

По всем трем происшествиям начаты проверки. Пассажира потерпевшей аварию лодки ищут спасатели. Правоохранители выясняют личности найденных погибших, а также когда именно и при каких обстоятельствах эти люди оказались в воде. Точные причины смерти устанавливают эксперты. Спасатели в очередной раз призывают жителей быть осторожными на водоемах, а при пользовании лодками надевать спасжилеты.

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