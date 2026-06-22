Мошенники придумали новую схему обмана со «средствами военных»

Так, мошенники находят на сайтах объявлений предложения о сдаче квартиры в аренду. Они откликаются на него, сообщая о желании снять жилье. При этом звонящий сообщает, что является военнослужащим или его женой, поэтому оплата будет произведена за счет государственных средств. Для этого аферист просит лично прийти в отделение банка, где специалист поможет осуществить перевод.