Мошенники придумали новую схему обмана со «средствами военных»

Так, мошенники находят на сайтах объявлений предложения о сдаче квартиры в аренду. Они откликаются на него, сообщая о желании снять жилье. При этом звонящий сообщает, что является военнослужащим или его женой, поэтому оплата будет произведена за счет государственных средств. Для этого аферист просит лично прийти в отделение банка, где специалист поможет осуществить перевод.
Через какое-то время с жертвой связывается якобы сотрудник банка и просит продиктовать номер карты, а также код из поступившего СМС. Человек, выполняя указанные действия, предоставляет мошеннику возможность совершить банковские операции и лишается денег.
В МВД в связи с распространением этой схемы просят не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а также не называть коды из СМС.