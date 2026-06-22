Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники придумали новую схему обмана со «средствами военных»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана, при которой сообщают жертве о готовности внести оплату за счет якобы государственных средств, предназначенных российским военным. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

Так, мошенники находят на сайтах объявлений предложения о сдаче квартиры в аренду. Они откликаются на него, сообщая о желании снять жилье. При этом звонящий сообщает, что является военнослужащим или его женой, поэтому оплата будет произведена за счет государственных средств. Для этого аферист просит лично прийти в отделение банка, где специалист поможет осуществить перевод.

Через какое-то время с жертвой связывается якобы сотрудник банка и просит продиктовать номер карты, а также код из поступившего СМС. Человек, выполняя указанные действия, предоставляет мошеннику возможность совершить банковские операции и лишается денег.

В МВД в связи с распространением этой схемы просят не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а также не называть коды из СМС.