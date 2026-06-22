Очередной этап поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не дал результата

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги с пятилетней дочкой отправились в поход выходного дня, несмотря на штормовое предупреждение. Они так и не вернулись на базу отдыха в поселке Кутурчин, где остановились. Масштабные поиски результатов не дали. Сейчас их ведут только профессиональные спасатели, альпинисты и спелеологи, а также силовики по заданиям следователей и полиции. Напомним, расследуется уголовное дело о безвестном исчезновении людей. Основной версией следствия, по-прежнему, остается несчастный случай.