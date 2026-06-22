В результате взрыва на заводе в Катаре пострадали не менее 54 человек

54 человека получили травмы в результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии, сообщает Министерство внутренних дел Катара.
В ведомстве уточнили, что число пострадавших может возрасти. Кроме того, ещё 18 человек пропали без вести. Ведутся их поиски.
«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности “Лехвия” совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился в промышленной зоне Рас-Лаффан неподалёку от Дохи, где находятся основные мощности Катара, связанные с производством сжиженного природного газа.
По данным МВД Катара, специалисты работают над устранением последствий инцидента.