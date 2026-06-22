До 14 выросло число детей, пострадавших при нападении в тувинском лагере

Ранее источники в правоохранительных органах сообщали о 13 пострадавших, а затем в региональном министерстве образования указывали, что травмы получили двое детей. Однако теперь в СК подтвердили новые данные: «От умышленных действий подозреваемого пострадали 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы».