В Омске жителям обрушившейся многоэтажки предлагают варианты расселения

Однако, по данным властей, предложениями пока никто не воспользовался. В мэрии подчеркнули: все квартиры в доме — частные, собственники обязаны сами следить за состоянием жилья. Здание не признано аварийным, специалисты пояснили процедуру получения такого статуса. Жильцов предупредили об опасности дальнейшего проживания, но ситуация остаётся на контроле администрации.