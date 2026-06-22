В Омске жителям обрушившейся многоэтажки предлагают варианты расселения

В Омске прошла встреча чиновников с жильцами дома на улице Звездова, 11, где накануне обрушился потолок, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Представители мэрии и департамента жилищной политики разъяснили собственникам варианты временного переселения — в маневренный фонд и социальную гостиницу.
Однако, по данным властей, предложениями пока никто не воспользовался. В мэрии подчеркнули: все квартиры в доме — частные, собственники обязаны сами следить за состоянием жилья. Здание не признано аварийным, специалисты пояснили процедуру получения такого статуса. Жильцов предупредили об опасности дальнейшего проживания, но ситуация остаётся на контроле администрации.
Ранее мы рассказывали, что в многоэтажке на Звездова из-за обрушения потолка эвакуировали 14 жильцов — площадь обрушения составила 15 квадратных метров, никто не пострадал.