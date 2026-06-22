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Из-за оставленной без присмотра сковородки на плите в одной из квартир Братска произошел пожар

В Братске пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в одной из городских квартир из-за оставленной на плите сковородки. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел днем 19 июня в Центральном районе Братска в многоквартирном доме по улице Обручева. В одной из квартир начался пожар, в результате чего из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Прибывшие на место огнеборцы проникли в квартиру и ликвидировали возгорание за 5 минут на 12 квадратных метрах.

Как оказалось, очаг возгорания находился на кухне. 52-летний жилец оставил на включенной плите сковородку, чтобы разогреть обед, и уснул.

Прибывшие бойцы звена газодымозащитной службы при помощи спасустройств спасли мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, однако от госпитализации он отказался, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.

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