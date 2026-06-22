Из-за оставленной без присмотра сковородки на плите в одной из квартир Братска произошел пожар

Инцидент произошел днем 19 июня в Центральном районе Братска в многоквартирном доме по улице Обручева. В одной из квартир начался пожар, в результате чего из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Прибывшие на место огнеборцы проникли в квартиру и ликвидировали возгорание за 5 минут на 12 квадратных метрах.