Из-за оставленной без присмотра сковородки на плите в одной из квартир Братска произошел пожар

Инцидент произошел днем 19 июня в Центральном районе Братска в многоквартирном доме по улице Обручева. В одной из квартир начался пожар, в результате чего из подъезда самостоятельно эвакуировались 16 человек. Прибывшие на место огнеборцы проникли в квартиру и ликвидировали возгорание за 5 минут на 12 квадратных метрах.
Как оказалось, очаг возгорания находился на кухне. 52-летний жилец оставил на включенной плите сковородку, чтобы разогреть обед, и уснул.
Прибывшие бойцы звена газодымозащитной службы при помощи спасустройств спасли мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, однако от госпитализации он отказался, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приангарью.