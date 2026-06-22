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Пропавший в Приморье вертолёт принадлежит фирме, получившей допуск 4 дня назад

Пропавший в Приморье вертолёт Robinson R44 принадлежит компании «Гранат», получившей разрешение на полёты лишь четыре дня назад. Такой информацией делится Amur Mash.

Источник: Life.ru

Данное предприятие является крупнейшим оператором коммерческого вертолётного парка в регионе. Однако весной фирма столкнулась с серьёзными проблемами: проверка выявила многочисленные нарушения, и ей запретили выполнять полёты. Ограничения были сняты только 18 июня, а уже спустя несколько дней судно исчезло — 21 июня, во время разведки разведки местности по договору с Авиалесоохраной.

Пропавший вертолёт — 20-летняя винокрылая машина, которая ранее эксплуатировалась в США и Белоруссии. Четыре года назад его продали в Россию и выдали сертификат лётной годности, действующий до 2030 года. На борту на момент пропажи находились пилот и лётчик-наблюдатель. Связь с экипажем оборвалась, и до сих пор их местонахождение неизвестно.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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