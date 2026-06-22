Сын заведующей детсада напал на спящего ребенка с канцелярским ножом: чем все закончилось

«20 апреля 2026 года во время дневного сна сын директора детского сада вошел в старшую группу “Көгершін”, разбудил детей и нанес одному из воспитанников травму канцелярским ножом. В момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя. У воспитателя группы были получены объяснения, а также даны рекомендации по устранению выявленных нарушений законодательства и недостатков в работе», — сообщили в Управлении образования Мангистауской области.