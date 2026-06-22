Таможенники вскрыли контрабанду сигарет на 200 млн рублей

Балтийские таможенники пресекли контрабанду 1,3 млн пачек сигарет белорусского производства. По данным ФТС, товар пытались скрыть внутри мебели, а стоимость партии оценили примерно в 200 млн рублей.
Сигареты обнаружили при таможенном контроле. По версии ведомства, табачную продукцию пытались переместить незаконно, используя мебель как прикрытие для груза. Такой способ сокрытия должен был затруднить выявление партии при оформлении и досмотре.
ФТС не раскрыла данные возможных участников схемы. Дальнейшую процессуальную оценку должны дать уполномоченные органы.
Случай выделяется масштабом: 1,3 млн пачек — это промышленный объем, а оценка в 200 млн рублей делает партию одной из заметных табачных контрабандных поставок, пресеченных таможней в последние дни.
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