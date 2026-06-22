Самолет для перевозки больных детей разбился в Андах

Военный самолет ВВС Боливии потерпел крушение в горной местности Анд во время рейса из Эль-Альто в Кочабамбу. Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны, жертвами авиакатастрофы стали все шесть человек, находившиеся на борту.