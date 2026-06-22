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Самолет для перевозки больных детей разбился в Андах

Военный самолет ВВС Боливии потерпел крушение в горной местности Анд во время рейса из Эль-Альто в Кочабамбу.

Военный самолет ВВС Боливии потерпел крушение в горной местности Анд во время рейса из Эль-Альто в Кочабамбу. Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны страны, жертвами авиакатастрофы стали все шесть человек, находившиеся на борту.

Среди погибших — два члена экипажа и четыре гражданских пассажира. Обломки воздушного судна были обнаружены в труднодоступном районе горной цепи.

В оборонном ведомстве пока не назвали причины катастрофы. Известно лишь, что речь идет о самолете Cessna FAB-409, который в последние недели выполнял специальные гуманитарные задачи.

По данным Минобороны Боливии, воздушное судно использовалось для доставки детей с онкологическими заболеваниями в медицинские учреждения. К таким мерам власти прибегли на фоне масштабных протестов и перекрытия транспортных магистралей в различных регионах страны.

Массовые акции начались в Боливии в начале мая. Участники протестов блокировали дороги, что привело к перебоям с поставками топлива, продуктов питания и медикаментов в ряд населенных пунктов.

15 мая несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Ла-Пасе. Среди требований протестующих были отставка президента, пересмотр трудовых соглашений, расширение доступа к топливу и отмена закона о земельных ресурсах. Акции поддержали представители оппозиции и бывший президент Эво Моралес.

На фоне продолжающихся протестов президент Родриго Пас ввел в стране режим чрезвычайной ситуации.

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