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В Новосибирской области арестовали отчима за попытку убийства пасынка

Барабинский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на убийство собственного пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Заседание состоялось 19 июня. Фигуранту вменяют преступление по части третьей статьи 30 и части первой статьи 105 Уголовного кодекса России. Судья удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого за решётку до 17 августа.

При избрании меры пресечения суд учёл, что обвиняемый, осознавая тяжесть возможного наказания, может скрыться от следствия и суда. Также имелись основания полагать, что фигурант способен продолжить преступную деятельность и будет угрожать потерпевшему с целью изменения показаний, тем самым воспрепятствовав расследованию уголовного дела.