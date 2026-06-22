В Новосибирской области арестовали отчима за попытку убийства пасынка

Заседание состоялось 19 июня. Фигуранту вменяют преступление по части третьей статьи 30 и части первой статьи 105 Уголовного кодекса России. Судья удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого за решётку до 17 августа.
При избрании меры пресечения суд учёл, что обвиняемый, осознавая тяжесть возможного наказания, может скрыться от следствия и суда. Также имелись основания полагать, что фигурант способен продолжить преступную деятельность и будет угрожать потерпевшему с целью изменения показаний, тем самым воспрепятствовав расследованию уголовного дела.