Спасатели обследовали ещё 51 квадратный километр тайги в поисках Усольцевых

Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина — бесследно исчезла во время прогулки в районе горы Буратинка в Красноярском крае, выйдя с турбазы «Геосфера» без тёплых вещей и снаряжения, хотя погода резко испортилась. Несмотря на масштабные поиски, не было найдено никаких следов семьи, кроме их автомобиля с паспортами и крупной суммой денег, что породило множество версий: от несчастного случая, нападения диких зверей или падения в расщелину курумника до криминальной расправы и даже намеренной инсценировки исчезновения.