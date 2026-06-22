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На Крымском мосту приостановили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили. Информация об этом появилась в 06:28 22 июня в канале оперативного центра, отслеживающего ситуацию на подъездах к переправе.

Источник: Life.ru

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в канале центра в мессенджере MAX.

Водителей, которых ограничение застало непосредственно на сооружении или в зоне досмотра, призвали не поддаваться панике. Им необходимо выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.

О том, с чем именно связана остановка потока машин, не сообщается.

Одновременно с этим утром 22 июня на полуострове действует режим беспилотной опасности. Актуальные данные привели в республиканском главке МЧС России.

Жителей и гостей региона просят ориентироваться на официальную информацию и предписания экстренных служб.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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