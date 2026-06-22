Спасатели рассказали о новом этапе поисков исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых

Несколько дней назад появилось предположение, в некоторой степени объясняющее феномен Усольцевых, который пропали практически бесследно. Источник, имеющий отношение к следствию (СК работает над уголовным делом, возбужденным по факту исчезновения трех человек), допустил, что супругов с дочерью убили, а их останки захоронили в известняке.