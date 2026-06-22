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Спасатели рассказали о новом этапе поисков исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых

Спасатели завершили очередной этап поисков Ирины, Арины и Сергея Усольцевых, загадочно исчезнувших прошлой осенью в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края.

Источник: "Российская газета"

Спасатели завершили очередной этап поисков Ирины, Арины и Сергея Усольцевых, загадочно исчезнувших прошлой осенью в окрестностях поселка Кутурчин Красноярского края.

Сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения приняли участие в так называемых дополнительных мероприятиях, организованных в тайге в связи с поисками семьи.

С 17 по 21 июня спасатели прочесали более 50 квадратных километров гористой таежной местности. Несмотря на все меры, пропавшая семья не найдена, проинформировали в краевом госучреждении «Спасатель».

Ранее, 10 июня, после предыдущего витка поисков стало известно, что в лесу найдены вещи, которые, возможно (хотя вероятность этого невелика), принадлежали Усольцевым. Это, в частности, фрагмент палки для ходьбы. Сейчас эксперты изучают эти предметы.

Несколько дней назад появилось предположение, в некоторой степени объясняющее феномен Усольцевых, который пропали практически бесследно. Источник, имеющий отношение к следствию (СК работает над уголовным делом, возбужденным по факту исчезновения трех человек), допустил, что супругов с дочерью убили, а их останки захоронили в известняке.