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При взрыве на заводе в Катаре пострадали минимум 54 человека

По меньшей мере 54 человека пострадали, ещё 18 считаются пропавшими без вести после взрыва на газоперерабатывающем предприятии в промышленной зоне Рас-Лаффан, расположенной к северо-востоку от Дохи. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел Катара.

Источник: Reuters

«Общее число пострадавших в результате аварии, произошедшей на одном из заводов в промышленном районе Рас-Лаффан, составляет 54 человека, в то же время поисково-спасательная группа Сил внутренней безопасности “Лехвия” совместно с гражданской обороной проводит операцию по поиску 18 пропавших без вести людей», — указывается в заявлении ведомства.

Как ранее передавал корреспондент ТАСС, жители нескольких районов Дохи вечером в воскресенье ощутили подземные толчки, напоминавшие землетрясение. В строениях вибрировали оконные рамы и двери. Впоследствии катарское МВД уведомило о локальном взрыве в промзоне Рас-Лаффан, где сосредоточены основные мощности эмирата по выпуску сжиженного природного газа. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что инцидент произошёл на газоперерабатывающем заводе Barzan по причине эксплуатационной ошибки.

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