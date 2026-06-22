В Хакасии успешно эвакуировали застрявших на подъемнике во время грозы туристов

В Хакасии спасатели-общественники успешно эвакуировали застрявших на подъемнике во время грозы туристов. Никто не пострадал. Об этом сообщил утром 22 июня заместитель главы региона Дмитрий Бученик в своих соцсетях.
21 июня во время прохождения грозового фронта и усиления ветра в окрестностях поселка Черемушки порывы повалили дерево на канатную дорогу горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Оказавшихся в ловушке семерых человек, среди которых были двое детей, благополучно спустила на землю в тот же вечер группа общественного поисково-спасательного отряда РХ в Саяногорске. Силы МЧС к операции не привлекались.
В поисково-спасательном отряде рассказали, что вызов поступил около 19 часов. На место выехали шестеро спасателей на двух машинах. Людей снимали с помощью альпинистского снаряжения и специального оборудования. После спасения всех их осмотрела вызванная бригада скорой помощи.
Напомним, «Черемуховый лог» находится в живописном месте неподалеку от Саяно-Шушенской ГЭС в окрестностях поселка Черемушки. Он популярен не только зимой. Летом сюда приезжают любители походов.