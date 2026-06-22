В Хакасии успешно эвакуировали застрявших на подъемнике во время грозы туристов

21 июня во время прохождения грозового фронта и усиления ветра в окрестностях поселка Черемушки порывы повалили дерево на канатную дорогу горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Оказавшихся в ловушке семерых человек, среди которых были двое детей, благополучно спустила на землю в тот же вечер группа общественного поисково-спасательного отряда РХ в Саяногорске. Силы МЧС к операции не привлекались.