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В Хакасии успешно эвакуировали застрявших на подъемнике во время грозы туристов

Туристов из Хакасии успешно спустили на землю с блокированной канатной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии спасатели-общественники успешно эвакуировали застрявших на подъемнике во время грозы туристов. Никто не пострадал. Об этом сообщил утром 22 июня заместитель главы региона Дмитрий Бученик в своих соцсетях.

21 июня во время прохождения грозового фронта и усиления ветра в окрестностях поселка Черемушки порывы повалили дерево на канатную дорогу горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Оказавшихся в ловушке семерых человек, среди которых были двое детей, благополучно спустила на землю в тот же вечер группа общественного поисково-спасательного отряда РХ в Саяногорске. Силы МЧС к операции не привлекались.

В поисково-спасательном отряде рассказали, что вызов поступил около 19 часов. На место выехали шестеро спасателей на двух машинах. Людей снимали с помощью альпинистского снаряжения и специального оборудования. После спасения всех их осмотрела вызванная бригада скорой помощи.

Напомним, «Черемуховый лог» находится в живописном месте неподалеку от Саяно-Шушенской ГЭС в окрестностях поселка Черемушки. Он популярен не только зимой. Летом сюда приезжают любители походов.

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