За чужую пьяную поездку лишили прав жителя Хабаровского края

В Советской Гавани городской суд отменил решение мирового судьи о лишении местного жителя водительских прав за чужую пьяную поездку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2022 году мировой судья судебного участка № 40 лишил горожанина прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения. В 2026 году водитель обжаловал решение: по его словам, о пьяной поездке он узнал от сотрудников Госавтоинспекции, и за рулем находился не он. Его слова подтверждались видеозаписью, на которой видно, что освидетельствование действительно проходил другой человек. Подтвердил их и начальник Госавтоинспекции: водитель был другой, но использовал права на имя заявителя.
— Советско-Гаванским городским судом рассмотрена жалоба, постановление мирового судьи отменено, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, любительницу выпить за рулём суд Хабаровска лишил денег за продажу иномарки.