За чужую пьяную поездку лишили прав жителя Хабаровского края

В 2022 году мировой судья судебного участка № 40 лишил горожанина прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение в состоянии опьянения. В 2026 году водитель обжаловал решение: по его словам, о пьяной поездке он узнал от сотрудников Госавтоинспекции, и за рулем находился не он. Его слова подтверждались видеозаписью, на которой видно, что освидетельствование действительно проходил другой человек. Подтвердил их и начальник Госавтоинспекции: водитель был другой, но использовал права на имя заявителя.