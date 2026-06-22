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14 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве

Число пострадавших от нападения мужчины в лагере «Орленок» в Туве выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

Число пострадавших от нападения мужчины в лагере «Орленок» в Туве выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

В ночь на 21 июня пьяный 24-летний мужчина забрался в один из корпусов лагеря и начал избивать спящих несовершеннолетних. Всего в корпусе находилось 30 человек.

Нападавшего на месте задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). По информации СКР, мужчина отдыхал на природе в компании знакомых в 1 км от детского лагеря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лагерь попутал».