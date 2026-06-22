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Тела двух утопленников нашли в водоемах на севере Москвы

На севере Москвы в двух водоемах обнаружены тела утопленников. Об этом в воскресенье, 21 июня, агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

На севере Москвы в двух водоемах обнаружены тела утопленников. Об этом в воскресенье, 21 июня, агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Тело без признаков жизни нашли в Бутаковском заливе, еще одно — в реке Лихоборке. Спасатели на катере эвакуировали тело из залива и передали сотрудникам полиции на берегу. Обстоятельства гибели людей устанавливаются, говорится в сообщении.

14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. Инцидент произошел на остров Есусарет. Отдыхать туда приехала семья из Петербурга, состоящая из четырех взрослых и двух детей.

Четырехлетний ребенок и мужчина, пытавшийся его спасти, ранее утонули на берегу реки в Татарстане. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.