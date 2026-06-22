Тела двух утопленников нашли в водоемах на севере Москвы

На севере Москвы в двух водоемах обнаружены тела утопленников. Об этом в воскресенье, 21 июня, агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
Тело без признаков жизни нашли в Бутаковском заливе, еще одно — в реке Лихоборке. Спасатели на катере эвакуировали тело из залива и передали сотрудникам полиции на берегу. Обстоятельства гибели людей устанавливаются, говорится в сообщении.
14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. Инцидент произошел на остров Есусарет. Отдыхать туда приехала семья из Петербурга, состоящая из четырех взрослых и двух детей.
Четырехлетний ребенок и мужчина, пытавшийся его спасти, ранее утонули на берегу реки в Татарстане. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.