Тела двух утопленников нашли в водоемах на севере Москвы

Тело без признаков жизни нашли в Бутаковском заливе, еще одно — в реке Лихоборке. Спасатели на катере эвакуировали тело из залива и передали сотрудникам полиции на берегу. Обстоятельства гибели людей устанавливаются, говорится в сообщении.