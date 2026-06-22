Число пострадавших при нападении в лагере «Орленок» в Туве выросло до 14

В Москве 14-летняя девочка-подросток из Бурятии попала в больницу с сотрясением мозга после нападения двух женщин. 26 мая в подъезде жилого дома москвички накинулись на девочку с кулаками из-за того, что та слишком сильно дернула дверь в общий коридор. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».