Число пострадавших при нападении в лагере «Орленок» в Туве выросло до 14

Число пострадавших от нападения мужчины на детей в лагере «Орленок» в Туве выросло до 14. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших, затем в министерстве образования региона уточнили, что травмы получили двое детей.
— От умышленных действий подозреваемого пострадало 14 детей, в отношении которых для установления тяжести вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы, — говорится в сообщении.
Нападение произошло 21 июня. Пьяный 24-летний житель Кызыла проник в корпус лагеря и с палкой в руках наносил удары детям. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте.
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