СМИ: Во время поисков Дербичева очевидцы заметили в воде руку, но не успели помочь

Поиски 8-летнего Хизира Дербичева, который пропал после спасения друга из реки, продолжаются уже восьмые сутки. В операции участвуют тысячи добровольцев из разных регионов Северного Кавказа.
Трагедия произошла 15 июня. По данным поисковиков, мальчик бросился в воду, чтобы помочь товарищу, который начал тонуть. Ребенку удалось спасти друга, однако самого Хизира унесло течением. Один из активистов рассказал, что во время поисков появились свидетельства возможного обнаружения ребенка.
— Одни — увидел руку — говорят… Другие — почувствовал то ли пальцы рук, то ли пальцы ног — говорят… Но схватить не успел, — сообщил он.
Несмотря на масштабную поисковую операцию, найти мальчика пока не удалось. Волонтеры продолжают обследовать местность и надеются на благополучный исход, передает ТАСС.
В поисках также участвуют главы Карабулака, Назрани, Магаса, Малгобека и Сунжи. Информационную поддержку оказывают бойцы смешанных единоборств.
В январе в Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происходящее, несколько мужчин немедленно бросились на помощь.