СМИ: Во время поисков Дербичева очевидцы заметили в воде руку, но не успели помочь

Трагедия произошла 15 июня. По данным поисковиков, мальчик бросился в воду, чтобы помочь товарищу, который начал тонуть. Ребенку удалось спасти друга, однако самого Хизира унесло течением. Один из активистов рассказал, что во время поисков появились свидетельства возможного обнаружения ребенка.