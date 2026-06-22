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Смертельный обгон в Крыму: BMW вылетел на встречку и протаранил микроавтобус с пассажирами

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Первомайском районе Крыма. Авария произошла 21 июня трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, водитель BMW 1986 года рождения во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter под управлением водителя 1954 года рождения. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне микроавтобуса находилось 18 человек. Данные о других пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ход проверки взял на контроль исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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