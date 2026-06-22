Женщина из села Вад погибла на пожаре из-за неисправной розетки

В Нижегородской области местная жительница погибла на пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Квартира загорелась на улице Полевая в селе Вад. Огонь потушили на площади 8 квадратных метров.
При устранении последствий возгорания спасатели МЧС обнаружили тело 75-летней женщины. Вероятной причиной пожара стала аварийная работа и неисправность розетки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что людей эвакуировали из Павловской ЦРБ из-за загоревшегося холодильника.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше