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Женщина из села Вад погибла на пожаре из-за неисправной розетки

Огонь потушили на площади 8 квадратных метров.

В Нижегородской области местная жительница погибла на пожаре в жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Квартира загорелась на улице Полевая в селе Вад. Огонь потушили на площади 8 квадратных метров.

При устранении последствий возгорания спасатели МЧС обнаружили тело 75-летней женщины. Вероятной причиной пожара стала аварийная работа и неисправность розетки.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что людей эвакуировали из Павловской ЦРБ из-за загоревшегося холодильника.

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