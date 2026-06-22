В Набережных Челнах осужден мужчина за разбойное нападение на школьника

В рамках расследования была установлена причастность к инциденту еще одного лица, находившегося на месте происшествия. Однако судебное разбирательство показало, что второй фигурант в силу болезненного состояния психики не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Несмотря на это, юридическая квалификация содеянного основным фигурантом остается строгой: преступление признано разбоем, совершенным группой лиц по предварительному сговору, что предусматривает ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.