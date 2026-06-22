В Набережных Челнах осужден мужчина за разбойное нападение на школьника

Преступление было совершено 25 марта прошлого года в парке «Гренада». Согласно материалам дела, злоумышленник подошел к мальчику и, применив физическую силу — схватив ребенка за ухо, — потребовал передачи мобильного телефона. Свои действия мужчина сопровождал угрозой отрезания уха в случае неповиновения. Испуганный подросток, опасаясь за свое здоровье, отдал гаджет. Сумма ущерба составила 10 500 рублей.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Он возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме и принес официальные извинения. Данные факты были учтены судом в качестве смягчающих обстоятельств. В итоге мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
В рамках расследования была установлена причастность к инциденту еще одного лица, находившегося на месте происшествия. Однако судебное разбирательство показало, что второй фигурант в силу болезненного состояния психики не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Несмотря на это, юридическая квалификация содеянного основным фигурантом остается строгой: преступление признано разбоем, совершенным группой лиц по предварительному сговору, что предусматривает ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.