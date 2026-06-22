Скрывавшегося в Турции интернет-мошенника вернули в Казахстан

Согласно информации ведомства, разыскиваемый был задержан в городе Самсун по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана.
По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, используя информационные системы и аккаунт в социальной сети Instagram, путем обмана завладел денежными средствами двух жителей Атырау на общую сумму более 3 млн тенге.
Теперь подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Несколько дней ранее, 20 июня 2026 года, из Кыргызстана экстрадировали казахстанку для приведения в исполнение приговора суда 16-летней давности, которым она была осуждена за совершение контрабанды и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.