Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 301 украинский дрон над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 21 июня до 7:00 по московскому времени 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Как говорится в Telegram-канале министерства, дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Московскую области, а также над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше