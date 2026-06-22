МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 301 украинский дрон над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
— В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 21 июня до 7:00 по московскому времени 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.
Как говорится в Telegram-канале министерства, дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Московскую области, а также над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Керченский полуостров.
Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что украинские беспилотники атаковали паром на Керченской переправе. В результате налета погиб один человек, еще один пострадал.