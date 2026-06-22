Семья медведей вышла на дорогу возле дач под Красноярском

21 июня под Красноярском, в окрестностях платформы Лесная, семья медведей вышла на дорогу. Медведицу и двоих медвежат не очень испугал приближающийся автомобиль. Они не сразу удалились в лес.
Водитель успел сфотографировать двух молодых зверей, прежде чем они зашли в заросли возле ручья. Он предупредил об опасности членов СНТ в соцсетях. Некоторые отреагировали в комментариях, что постараются больше не ходить пешком в тех местах.
Напомним, платформа Лесная в Емельяновском районе — это транспортный узел, вокруг которого расположено несколько крупных садоводческих некоммерческих товариществ. Весной, летом и осенью сотни дачников активно передвигаются по дорогам и тропам. Многие собирают черемшу, ягоду и грибы. Следы медведей здесь встречают каждый год, реже удается увидеть хищников.