В суд передали дело о махинациях при сносе домов в Ангарске

IrkutskMedia, 22 июня. В Ангарский городской суд передали уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы по факту мошенничества с обвинительным заключением прокурора. Женщину обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении муниципальных контрактов.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года обвиняемая являлась руководителем коммерческой фирмы. Женщина предоставила подложные договоры с лицензированной организацией на оказание услуг по размещению отходов и справки о расходах, якобы понесенных ее фирмой на вывоз строительного мусора, оставшегося от разбираемых конструкций при исполнении пяти муниципальных контрактов на снос (демонтаж) многоквартирных жилых домов в Ангарске и Мегете.
На основании фальшивых документов фигурантка незаконно получила свыше 1,8 млн рублей за работы, которые ее подчиненные сотрудники не выполняли. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности, не вывозились для утилизации на специализированный полигон. Мусор был размещен на участке, который использовался фирмой, которой руководила осужденная.
Бюджету Ангарского городского округа преступлением был причинен ущерб. Противоправную деятельность выявили полицейские. Свою вину в совершении преступления злоумышленница частично признала. Причиненный вред женщина возместила на сумму более 1,5 млн рублей. Суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве с земельными участками по Байкальскому тракту. Известно, что руководители фирмы провернули аферу, в результате которой незаконно поделили землю на сотни участков и часть из них реализовали. Ущерб оценивается как особо крупный.