В суд передали дело о махинациях при сносе домов в Ангарске

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по версии следствия, с августа по ноябрь 2024 года обвиняемая являлась руководителем коммерческой фирмы. Женщина предоставила подложные договоры с лицензированной организацией на оказание услуг по размещению отходов и справки о расходах, якобы понесенных ее фирмой на вывоз строительного мусора, оставшегося от разбираемых конструкций при исполнении пяти муниципальных контрактов на снос (демонтаж) многоквартирных жилых домов в Ангарске и Мегете.