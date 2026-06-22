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СК начали проверку после травмирования 12-летнего зацепера в Перми

С травмой ноги мальчик госпитализирован.

Следователи организовали доследственные проверки после травмирования 12-летнего зацепера на железной дороге в Перми, сообщили в центральном МСУТ СК России.

По предварительным данным, 21 июня на станции Молодёжная школьник занимался зацепингом и нарушил правила нахождения на железной дороге. С травмой ноги он госпитализирован. «Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в следкоме.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в Министерство здравоохранения Пермского края, чтобы узнать о состоянии ребёнка. Следственный комитет на транспорте призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на железной дороге и пользоваться только специально оборудованными переходами.