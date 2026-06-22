СК начали проверку после травмирования 12-летнего зацепера в Перми

По предварительным данным, 21 июня на станции Молодёжная школьник занимался зацепингом и нарушил правила нахождения на железной дороге. С травмой ноги он госпитализирован. «Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в следкоме.