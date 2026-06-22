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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 301 БПЛА

В период с 20:00 мск 21 июня до 7:00 22 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 301 беспилотник самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В период с 20:00 мск 21 июня до 7:00 22 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 301 беспилотник самолетного типа над 14 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской и Московской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Воронежской области над шестью районами уничтожены 18 беспилотников, никто не пострадал. В Ростовской области уничтожены дроны в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. В Калужской области сбиты пять БПЛА, в Смоленской области — четыре дрона, в обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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