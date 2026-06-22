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Двое утопленников найдены за сутки в Московской области

Две жертвы несчастных случаев на воде обнаружены в подмосковных водоемах в воскресенье.

Две жертвы несчастных случаев на воде обнаружены в подмосковных водоемах в воскресенье.

Как сообщили «МК» в МЧС Московской области, в 17:50 во время купания в необорудованном месте на озере Сиваш (Щелковский городской округ) утонул 39-летний мужчина. Тело отправили в морг. Также в 18:00 в карьере Орловка (Лосино-Петровский городской округ) было обнаружено тело 49-летнего мужчины, пропавшего еще 8 июня.

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