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В ДТП в Архангельской области погибли пять человек

В Архангельской области произошло ДТП с двумя автомобилями. В аварии погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщило областное МЧС.

В Архангельской области произошло ДТП с двумя автомобилями. В аварии погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщило областное МЧС.

Машины столкнулись на участке трассы А-215 в районе населенного пункта Шелекса в Плесецком муниципальном округе. Еще два человека доставлены в больницу.

По данным регионального МВД, столкнулись автомобили Renault и BMW. Все пятеро погибших — из Renault, включая детей 5 и 13 лет. Госпитализированы водитель и пассажир BMW — мужчины 1997 и 1998 годов рождения.

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