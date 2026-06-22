В ДТП в Архангельской области погибли пять человек

В Архангельской области произошло ДТП с двумя автомобилями. В аварии погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщило областное МЧС.
Машины столкнулись на участке трассы А-215 в районе населенного пункта Шелекса в Плесецком муниципальном округе. Еще два человека доставлены в больницу.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше