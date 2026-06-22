Пожар в селе Вад: найдена погибшая женщина

В Нижегородской области произошёл смертельный пожар — погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Возгорание случилось в квартире на улице Полевая в селе Вад.
Во время тушения огнеборцы обнаружили тело хозяйки жилья — женщины 1951 года рождения. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано.
По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрической розетки.
Ранее сообщалось, что мужчину спасли на пожаре в деревне в Ковернинском округе.
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