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Пожар в селе Вад: найдена погибшая женщина

Причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрической розетки.

Источник: Время

В Нижегородской области произошёл смертельный пожар — погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Возгорание случилось в квартире на улице Полевая в селе Вад.

Во время тушения огнеборцы обнаружили тело хозяйки жилья — женщины 1951 года рождения. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, возгорание было оперативно ликвидировано.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электрической розетки.

Ранее сообщалось, что мужчину спасли на пожаре в деревне в Ковернинском округе.

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