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В Уфе иномарка врезалась в остановившуюся из-за поломки «Ладу Калину»

В ДТП обошлось без пострадавших.

Источник: Башинформ

На 6 км автодороги «Восточный выезд» в сторону Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель машины «Рено Логан», направляясь в сторону Уфы, допустил столкновение с «Ладой Калиной», которая совершила аварийную остановку из-за обрыва ремня ГРМ. Отечественная легковушка стояла справа у металлического барьерного ограждения.

В происшествии обошлось без пострадавших. Машины получили механические повреждения. На место ДТП был направлен аварийный комиссар, который обеспечил прикрытие места события и оформил документы по факту ДТП.

Ранее в Башкирии мотоциклист врезался в столб и погиб.