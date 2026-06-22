В Уфе иномарка врезалась в остановившуюся из-за поломки «Ладу Калину»

На 6 км автодороги «Восточный выезд» в сторону Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель машины «Рено Логан», направляясь в сторону Уфы, допустил столкновение с «Ладой Калиной», которая совершила аварийную остановку из-за обрыва ремня ГРМ. Отечественная легковушка стояла справа у металлического барьерного ограждения.