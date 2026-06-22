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Суд отклонил прошение защиты Стрелкова о смягчении наказания

Кирово-Чепецкий районный суд отказал Игорю Стрелкову (Гиркину) в смягчении режима содержания. Об этом газете «Ведомости» сообщил его адвокат Александр Молохов.

Источник: Life.ru

У Стрелкова накопилось четыре дисциплинарных взыскания за время пребывания в колонии. По словам самого осуждённого, при таком количестве нарушений рассчитывать на более мягкие условия содержания практически невозможно.

Адвокаты Стрелкова пытались добиться перемен к лучшему, но суд встал на сторону администрации колонии. Ранее в декабре 2024 года защита уже подавала похожее прошение, но тогда суд также ответил отказом из-за найденных у заключенного запрещенных медикаментов. Сейчас Игорь Стрелков продолжает отбывать наказание в колонии общего режима.

Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт. Ранее его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы. Однако суд отказал Стрелкову в освобождении из колонии.

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