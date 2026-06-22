Суд отклонил прошение защиты Стрелкова о смягчении наказания

Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, ранее занимал пост министра обороны Донецкой Народной Республики. В январе 2024 года ему дали четыре года тюрьмы за призывы к экстремизму, однако сам Стрелков вину не признаёт. Ранее его адвокаты ходатайствовали о замене реального срока на обязательные работы. Однако суд отказал Стрелкову в освобождении из колонии.