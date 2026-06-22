Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следственный комитет РФ взял на контроль травмирование зацепера в Перми

Подросток сорвался с электропоезда в районе станции «Молодежная».

Источник: Комсомольская правда

Центральное МСУТ СК России проводит доследственную проверку по нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Перми. Инцидент произошел 21 июня в Перми на станции «Молодежная» Свердловской железной дороги.

Несовершеннолетний житель Перми пострадал во время зацепинга. Одиннадцатилетний зацепер сорвался с электропоезда. Подросток остался жив и получил серьезную травму ноги. Его госпитализировали в больницу.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия на транспорте. По предварительной информации, подросток получил травму при попытке проезда на выступающих частях подвижного состава.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, опрофилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.