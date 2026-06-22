Подросток зарезал семью старшего брата и трехлетнего племянника

В индийском округе Горакхпур 16-летний подросток жестоко расправился со своим старшим братом, невесткой и их трёхлетним сыном. Трагедия произошла рано утром в понедельник около 3 часов в деревне Балуа, когда вся семья спала, — сообщает Times of India.
По данным полиции, обвиняемый вошёл в комнату с острым предметом и нанёс жертвам множественные смертельные ранения. Все трое скончались на месте, не успев позвать на помощь.
Отец убийцы проснулся от криков и обнаружил тела родных в луже крови, после чего немедленно сообщил соседям и вызвал полицию.
Предполагаемый мотив преступления — давний конфликт из-за управления семейным продуктовым магазином. Подросток опасался, что вернувшийся недавно в деревню старший брат возьмёт бизнес под свой контроль, что часто становилось причиной ссор. Обвиняемого задержали в его комнате на втором этаже дома, где он сидел с окровавленным оружием в руках.
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