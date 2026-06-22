Подросток зарезал семью старшего брата и трехлетнего племянника

Предполагаемый мотив преступления — давний конфликт из-за управления семейным продуктовым магазином. Подросток опасался, что вернувшийся недавно в деревню старший брат возьмёт бизнес под свой контроль, что часто становилось причиной ссор. Обвиняемого задержали в его комнате на втором этаже дома, где он сидел с окровавленным оружием в руках.