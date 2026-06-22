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Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 33 км от Севастополя

Утро 22 июня в Крыму началось с сейсмической активности. В 07:11 по московскому времени в акватории Чёрного моря, на расстоянии 33 километров от Севастополя, приборы зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7.

Источник: Life.ru

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на значительной глубине — 35 километров.

Полуостров исторически считается сейсмоопасным районом, так как находится на краю Альпийско-Гималайского складчатого пояса. За минувшее столетие здесь неоднократно случались серьёзные колебания земной коры силой от 5 до 7 баллов.

Специалисты часто вспоминают события сентября 1927 года, когда в окрестностях Ялты произошло катастрофическое землетрясение. Тогда мощность подземных ударов, по разным оценкам, достигала 9 баллов.

Трагедия тех лет привела к колоссальным разрушениям: тогда пострадало более 70% всего жилого фонда курортного города. Современные службы мониторинга продолжают следить за обстановкой в акватории, чтобы оперативно реагировать на любые изменения геологического фона.

До этого у побережья северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном. Об ощутимых для населения последствиях не сообщали.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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