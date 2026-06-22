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Пенсионерку госпитализировали после ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 21 июня, в Нижнем Новгороде пенсионерка, переходившая дорогу, пострадала в ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Утром на улице Ларина в районе дома № 23 произошла авария с мотоциклом. 40-летний мужчина, управляя Honda, сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в НОКБ им. Семашко. Мотоциклиста также госпитализировали с повреждениями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Дзержинске ищут виновника ДТП, в котором погибли два человека.