Пенсионерку госпитализировали после ДТП с мотоциклом в Нижнем Новгороде

Вчера, 21 июня, в Нижнем Новгороде пенсионерка, переходившая дорогу, пострадала в ДТП. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Утром на улице Ларина в районе дома № 23 произошла авария с мотоциклом. 40-летний мужчина, управляя Honda, сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в НОКБ им. Семашко. Мотоциклиста также госпитализировали с повреждениями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Дзержинске ищут виновника ДТП, в котором погибли два человека.