На трассе в Башкирии у автобуса с детьми отвалилось колесо

Установлено, что в апреле этого года водитель автобуса филиала АО «Башавтотранс» перевозил девять детей и одного педагога по маршруту «деревня Верный — село Алаторка». На 1499-м километре трассы М-5 «Урал» у автобуса деформировались ступичные узлы, колесный диск открепился и по инерции столкнулся со встречным автомобилем. Обошлось без пострадавших, но дальнейшее движение автобуса стало невозможным.