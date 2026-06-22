На трассе в Башкирии у автобуса с детьми отвалилось колесо

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в апреле этого года водитель автобуса филиала АО «Башавтотранс» перевозил девять детей и одного педагога по маршруту «деревня Верный — село Алаторка». На 1499-м километре трассы М-5 «Урал» у автобуса деформировались ступичные узлы, колесный диск открепился и по инерции столкнулся со встречным автомобилем. Обошлось без пострадавших, но дальнейшее движение автобуса стало невозможным.
Проверка показала, что перевозчик не обеспечил техническую безопасность транспортного средства для перевозки детей. Прокуратура внесла представление руководству «Башавтотранса» с требованием не допускать подобных нарушений.
После вмешательства надзорного ведомства были приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, четыре должностных лица привлечены к ответственности.