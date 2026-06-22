Житель Забайкалья задержан за публичное оправдание терроризма

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в сети “Интернет”»), которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Фигурант задержан и дал признательные показания. Отмечается, что в ходе обыска изъяты компьютерная техника и мобильное устройство с запрещенным контентом.