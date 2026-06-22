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Житель Забайкалья задержан за публичное оправдание терроризма

Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность мужчины, публично оправдывавшего террористические организации в сети «Интернет». Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе ФСБ.

Источник: Новости Mail

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность 44-летнего мужчины, причастного к публичному оправданию терроризма в Сети», — говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина являлся активным участником антироссийских сообществ в мессенджере Telegram и размещал материалы, оправдывающие деятельность организаций, признанных террористическими на территории РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в сети “Интернет”»), которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Фигурант задержан и дал признательные показания. Отмечается, что в ходе обыска изъяты компьютерная техника и мобильное устройство с запрещенным контентом.

Ранее, 18 июня, в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда сообщили, что житель Иркутской области приговорен к шести годам колонии общего режима за призывы к террористической деятельности. Отмечалось, что следствием и судом установлено: осужденный размещал комментарии под видеороликами проукраинской направленности.