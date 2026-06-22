Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже 61 направлявшегося к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. В общей сложности это уже 61 БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. В общей сложности это уже 61 БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в мессенджере МАКС.

В этот же день оборонное ведомство отчиталось, что российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА. Дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую области.

До этого в Горловке мирная жительница погибла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик». Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше