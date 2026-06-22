Собянин сообщил об отражении атаки уже 61 направлявшегося к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины, летевших на Москву. В общей сложности это уже 61 БПЛА. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в мессенджере МАКС.
В этот же день оборонное ведомство отчиталось, что российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 301 украинский БПЛА. Дроны были сбиты над рядом российских регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую области.
До этого в Горловке мирная жительница погибла в результате детонации суббоеприпаса типа «колокольчик». Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров.